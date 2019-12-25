Ранее акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом.

В Белоруссии завели уголовное дело после акций протеста в Минске. Жители вышли на митинг в поддержку оппозиционных политиков, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов в президенты республики. Об этом сообщают в среду пресс-служба СК Белоруссии.

Против протестующих возбудили дело по статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Отмечается, что протестующие массово нарушали общественный порядок и не повиновались законным требованиям сотрудников милиции.

Ранее акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом. Об этом сообщили местные СМИ. По данным очевидцев, правоохранительные органы задерживают демонстрантов с применением грубой силы. Протестующие дают отпор оперативникам. В Минске они заняли улицу Немига.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что сотрудники специального подразделения пытаются поймать митингующих. В этот момент другие участники протеста кидаются на представителей силовых структур, чтобы защитить единомышленников. В правозащитном центре "Весна", на данном мероприятии задержано около сотни человек.

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