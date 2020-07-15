Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в двойных стандартах при оценки событий в республике. Заявление он сделал на встрече с активом Витебской области.
Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Среди намёков, по его словам, от соседей и партнёров была просьба к тому, чтобы на улицах не было столкновений. Лукашенко привёл в пример протесты в США, где митингующих разгоняют при помощи слезоточивого газа и добавил, что Штаты за отсутствие демократии критиковать бояться, как и Россию.
По его мнению, западные критики решили "опять потренироваться на Белоруссии".
Ранее незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Цепкало призвал выходить на митинги.
Видео: TG / Пул Первого
Фото: pixabay.com
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