В Белоруссии объяснили, почему отказались от льгот на нефть РФ

Пог угрозой интеграция в Союзное государство.

Отказ Белоруссии от льгот на российскую нефть объяснили. Местный аналитик Артем Шрайбман считает, что этот отказ - победа для страны. Именно так ситуацию видят власти. Об этом спикер заявил в интервью "РБК".

Так как страны не смогли найти решение по поставкам, то Лукашенко становится неинтересна интеграция. В связи с этим для государства исчезает угроза потери собственного суверенитета. Экономист добавил, что российские дешевые энергоресурсы вызывают у Белоруссии зависимость. Увеличение стоимости позволит оздоровить экономику и подтолкнуть к новым реформам.

В этом смысле плавный отказ от объекта зависимости обычно идет на пользу прокомментировал специалист

В ближайшее время отношения между Минском и Москвой должны стать более прагматичнее.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам.