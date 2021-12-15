В Белом доме не обсуждали приговор Тихановскому

Джен Псаки сообщила, что даст позже более подробный комментарий по вопросу.

В Белом доме заявили, что не обсуждали приговор Сергею Тихановскому с представителями администрации США. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге сделала официальный представитель Вашингтона Джен Псаки. Чиновницу попросили прокомментировать вынесенный в Гомеле приговор мужу бывшего экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Мужчина будет находиться 18 лет в колонии усиленного режима.

Я хотела бы просто подчеркнуть нашу глубокую обеспокоенность по поводу любого ограничения свободы слова, свободы выражения мнения, права на свободу слова для лидеров оппозиции. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В администрации президента Джо Байдена заметили, что данный конкретный случай еще не обсуждался командой по национальной безопасности, однако Псаки будет рада это сделать и предоставить прессе более полный комментарий по вопросу позже.

Белый дом высказался о возможности размещения ракет РСМД в Европе.

Фото и видео: Белый дом

