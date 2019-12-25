Джен Псаки рассказала о целях НАТО в мире.

Белый дом высказался о возможности размещения ракет РСМД в Европе. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сообщила официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница заметила, что сейчас не подходящий момент для размещения российского оружия малой и средней дальности на территории европейского региона. По мнению США, эти действия станут противоречить деэскалации конфликта и дипломатии.

НАТО - оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров. Мы говорили о важности деэскалации и дипломатии. Сейчас не время для шагов в противоположном направлении. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее заместитель министра внешнеполитического ведомства РФ Сергей РЯбков не исключил того, что если Вашингтон и НАТО не ответят на требование РФ о гарантиях безопасности, то это приведет страны к новому витку конфронтации. С 2019 года США объявили об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американцы обвинили Россию в его длительном нарушении.

Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с РФ.

Фото и видео: Белый дом

