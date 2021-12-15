Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с РФ

Джен Псаки назвала методы урегулирования напряженности вокруг Украины.

Белый дом рассказал о консультациях с ЕС по взаимодействию с Россией. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказала официальный представитель администрации президента Джо Байдена. Джен Псаки уведомила прессу о том, что стороны стремятся опередить формат контактов с Москвой и свои дальнейшие шаги по решению напряженной ситуации вокруг Украины.

Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки напомнила коллегам о рабочей встрече государственного секретаря Энтони Блинкена и визите его заместителя в Москву и Киев. Сотрудники Госдепа США рассчитывают встретиться с руководством страны, чтобы поговорить о ситуации вокруг Украины. Сейчас Вашингтон надеется решить проблему дипломатическими способами.

Псаки: США продолжают изучать ситуацию с замороженными афганскими активами.

Фото и видео: Белый дом