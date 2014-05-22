В Бангладеш при взрыве в доме погибли семь человек

Более 50 человек пострадали и были госпитализированы.

В результате взрыва в здании в столице Бангладеш Дакке погибли семь человек. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на сообщение городских властей.

Также сообщается о более 50-ти пострадавших в результате ЧП. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение. Согласно имеющимся данным, взрыв полностью разрушил торговый зал электроники, магазин с мясной продукцией, ресторан и кондитерскую, которые находились в эпицентре.

Кроме того, от взрыва получили повреждения соседние дома и несколько автобусов на улице.

Причиной ЧП могла стать большая концентрация газа в одном из помещений. Более точная информация будет представлена общественности после проведения расследования.

На месте инцидента работали 14 бригад пожарных.

Ранее в Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части.

Видео: YouTube / SOMOY TV