В Бангладеш при взрыве в доме погибли семь человек

В результате взрыва в здании в столице Бангладеш Дакке погибли семь человек. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на сообщение городских властей.
Также сообщается о более 50-ти пострадавших в результате ЧП. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение. Согласно имеющимся данным, взрыв полностью разрушил торговый зал электроники, магазин с мясной продукцией, ресторан и кондитерскую, которые находились в эпицентре.
Кроме того, от взрыва получили повреждения соседние дома и несколько автобусов на улице.
Причиной ЧП могла стать большая концентрация газа в одном из помещений. Более точная информация будет представлена общественности после проведения расследования.
На месте инцидента работали 14 бригад пожарных.
Ранее в Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части.
Видео: YouTube / SOMOY TV
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