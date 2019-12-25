Технология сделает кирпичи более теплоустойчивыми.

В Австралии предложили перерабатывать окурки в кирпичи. С соответствующим предложением обратились ученые, которые придумали способ добавлять измельченные остатки от сигарет в глину, из которой изготавливаются кирпичи. Результаты работы опубликованы на научном портале Materials.

Эксперты уточнили, что добавление 1% окурков в глине уменьшает энергозатраты на обжиг кирпичей на 20 млрд мегаджоулей. Эти кирпичи станут легче по массе, а их теплопроводность будет ниже. Чтобы окурки не придавали кирпичам неприятный запах, а также в целях уничтожения в них бактерий, их будут обрабатывать ультрафиолетом и озоном.

Данная технология также позволит избавиться от тысяч тонн разлагающихся отходов.

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