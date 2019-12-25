В Антарктике найдены бактерии, питающиеся воздухом

Открытие сделали австралийские биологи.

В Антарктике и Арктике найдены бактерии, питающиеся воздухом. Об этом сообщили австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Специалисты изучили 122 образцов почвы в 14 участках регионов и нашли необычную особенность микроорганизмов. Они способны дышать воздухом в отличие от большинства разлагающих органику и окисляющих неорганические соединения.

В работе эксперты уточнили, что бактерии потребляют углекислый газ, с помощью которого строят биомолекулы. Во время процесса окисления СО2 и монооксида углерода, бактерии добывают энергию для синтеза. Такое явление известно в науке как атмосферный хемосинтез.

Сейчас иностранцы планируют получить чистую культуру бактерий. Благодаря этому ученые смогут узнать о системах связывания углерода на Земле.

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