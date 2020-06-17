В Альбукерке снесли памятник конкистадору

В американском городе Альбукерке снесли памятник конкистадору Хуану де Оньяте. Это решение местная администрация приняла после массовых беспорядков, закончившихся стрельбой.
Стрельба - ужасающий, недопустимый акт насилия. Вчера скульптура перестала быть просто символом и стала вопросом общественной безопасности
заявил мэр Альбукерке телеканалу CNN
Трагедия произошла 17 июня, когда ранение получил местный житель. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. После стрельбы полиции пришлось применить к демонстрантам химические раздражители и светошумовые гранаты. Некоторые подозреваемые в стрельбе взяты под стражу.
В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет.
Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все