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В Альбукерке снесли памятник конкистадору

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Мэр города решил снести памятник ради общественной безопасности.

В американском городе Альбукерке снесли памятник конкистадору Хуану де Оньяте. Это решение местная администрация приняла после массовых беспорядков, закончившихся стрельбой. 

Стрельба - ужасающий, недопустимый акт насилия. Вчера скульптура перестала быть просто символом и стала вопросом общественной безопасности

заявил мэр Альбукерке телеканалу CNN

Трагедия произошла 17 июня, когда ранение получил местный житель. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. После стрельбы полиции пришлось применить к демонстрантам химические раздражители и светошумовые гранаты. Некоторые подозреваемые в стрельбе взяты под стражу.

В Миссури демонтировали памятник Колумбу, простоявший 140 лет.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News

Теги: альбукерке, конкистадор, снос памятника, хуан де оньяте
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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