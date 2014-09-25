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В Афганистане талибы* задержали двух человек, подозреваемых в убийстве правозащитниц

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Материалы расследования переданы в суд.

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) задержали двух человек, подозреваемых в убийстве четырех правозащитниц. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что в одном из жилых домов города Мазари-Шариф были обнаружены тела убитых женщин, которые занимались правозащитной деятельностью. Задержаны двое людей, подозреваемых в их преследовании. Материалы расследования переданы в суд.

Ранее Лавров призвал талибов* не делать Афганистан плацдармом для действий против соседних стран.

Видео: Twitter / Ministry of Interior Affairs- Afghanistan

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

Теги: афганистан, задержание, талибан, талибы
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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