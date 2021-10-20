Лавров призвал талибов* не делать Афганистан плацдармом для действий против соседних стран

Министр отметил усилия талибов* по стабилизации военно-политической обстановки в стране.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал талибов* не делать Афганистан плацдармом для действий против соседних государств. Об этом он сказал в рамках заседания по афганским вопросам, которое проходит в московском формате.

Он подчеркнул, для урегулирования ситуации в Афганистане Россия готова задействовать механизмы в ООН, ШОС, ОДКБ и других международных организациях.

Мы призываем движение талибов* строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего, конечно, против непосредственных соседей Афганистана. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр заявил, что Москва отмечает усилия новой власти Афганистана по стабилизации военно-политической обстановки в государстве.

15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее Лавров заявил, что Москва выражает сожаление в связи с отсутствием представителей Соединенных Штатов на заседании по Афганистану в московском формате.

Видео: МИД России

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ