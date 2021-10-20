Лавров: Россия сожалеет в связи с неучастием США в заседании по Афганистану в московском формате

Россия надеется, что у США сохраняется готовность активно работать по афганскому вопросу.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва выражает сожаление в связи с отсутствием представителей Соединенных Штатов на заседании по Афганистану в московском формате. Об этом он сказал в ходе данного мероприятия.

По словам министра, Россия надеется, что у США сохраняется готовность активно работать по афганскому вопросу. Лавров предположил, что одной из причин отсутствия американской стороны может быть состоявшаяся недавно смена специального представителя США по Афганистану.

Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз американских коллег. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, 20 октября делегация талибов* прибыла в Москву на переговоры по Афганистану. Это первый визит представителей "Талибана"* после захвата им власти в Афганистане. Возглавляет делегацию заместитель главы нового правительства страны Абдул Салам Ханафи.

Ранее Лавров заявил, что официальное признание талибов* пока не обсуждается.

Видео: МИД России

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ