В среднем цена поднимется на 17-18%.

В 2020 году могут вырасти цены на мобильную связь. Об этом сообщил "Прайм" со ссылкой на аналитическое агентство Content Review. Аналитики считают, что стоимость услуги увеличится на 18%.

Сложность реализации данных законов заключается в отсутствии регламентирующей документации и производственных мощностей прокомментировал специалисты

Это произойдет из-за роста расходов операторов по пакету Яровой. Также на цену повлияет закон об устойчивом Рунете. Эксперты предполагают, что повышение стоимости услуг будет проходить в течение всего года. Оно не будет равномерным для разных тарифов. Минимальные и социальные тарифы подорожают в рамках инфляции. А вот высокая ценовая категория будет расти гораздо быстрее.

Подорожание также связано с ростом цен на товары и услуги, участвующие в "производственной цепочке" для операторов связи. К таким относятся горюче-смазочные материалы, электроэнергия. Сказывается динамика национальной валюты. От последней зависят расходы на закупку телекоммуникационных технологий и модернизацию систем.

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