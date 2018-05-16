Они нашли лазейку в законе, которой могут воспользоваться компании для получения личных данных пользователей.

Операторы попросили внести изменения в закон "о суверенном Рунете". По словам специалистов, принятый, но еще не вступивший в силу закон требует доработки. Нужно ввести определенный запретит в адрес компаний, которые будут устанавливать оборудование на сетях.

Закон не устанавливает для них ограничения, связанные с использованием личных данных абонентов. Операторы просят запретить это на законодательном уровне. Тема поднималась на совещании Совета Федерации в рамках закрытого семинара. Его посвятили разработке и принятию нормативно-правовых актов, необходимых для реализации суверенного Рунета.

На данный момент сохранность информации ничем не обеспечена. Теоретически ее могут использовать те, кто будет иметь к ней доступ. Далее сведения могут стать коммерческой целью.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Путин ответил на вопрос о суверенном Интернете.

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