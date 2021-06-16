ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ отреагировал на запуск воздушных шаров со взрывчаткой.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на официальном сайте армии еврейского государства. В ЦАХАЛ пояснили, что воздушная атака произведена по объектам, расположенным в городов Газа и Хан-Юнис, а также по юго-западным территориям анклава Палестины.

Напомним, что ранее стало известно о том, что со стороны сектора Газа в сторону Израиля были направлены воздушные шары со взрывчаткой. В армии Израиля заявили, что намерены отреагировать на эти действия со стороны радикалов.

Напомним, что с ночи 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня.

В Вашингтоне прошел Национальный марш за Палестину.

Видео: Telegram/Военный обозреватель