ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю

По числу зараженных лидирует европейский регион.

Всемирная организация здравоохранения выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю. По данным экспертов, за последнюю неделю в мире зарегистрировано 3 977 223 новых пациента с инфекцией. Число летальных исходов - 59 699. Неделю назад медики фиксировали 3 695 495 новых заболевших, а также 54 835 погибших от COVID-19.

В ВОЗ рассказали, что Европа продолжает лидировать по числу заражений. Однако этот показатель за неделю снизился на 10%. Положительный эффект эксперты видят в усилении ограничительных мер. По региону выявлено за неделю 1 840 085 случаев инфицирования и 29 043 умерших.

В Северной и Южной Америке число зараженных коронавирусом увеличилось более чем на 1,45 миллиона. Погибшими от инфекции считаются 19 тысяч человек. В Юго-Восточной Азии количество смертей за неделю превысило 4,5 тысячи, а число зараженных - 373 тысяч человек.

В ВОЗ отметили вклад России в борьбу с COVID-19.

Фото: WHO