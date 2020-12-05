ВОЗ развеяла иллюзии о быстром завершении пандемии

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что миру рано расслабляться.

Всемирная организация здравоохранения развеяла иллюзии о быстром завершении пандемии коронавируса. Об этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал в рамках выступления в ООН. Чиновник уточнил, что эксперты обеспокоены тем фактом, что по всему миру люди начали верить в быстрое завершение ситуации с распространением COVID-19. На этом вопросе сказались сведения о разработках вакцин. В ВОЗ признали, что информация о прогрессе в вакцинах действительно воодушевляет, но расслабляться от этого не стоит, как и пренебрегать мерами профилактики.

ВОЗ озабочена растущим ощущением того, что пандемия COVID-19 завершилась Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

В ВОЗ напомнили, что сейчас во многих странах наблюдаются очаги распространения инфекции. Это оказывает серьезное давление на национальные системы здравоохранения и на работу врачей.

В ВОЗ указали на неравномерность распространения пандемии в мире.

Фото и видео: WHO