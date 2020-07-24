Мария Ван Керкхове напомнила об опасности массовых мероприятий.

ВОЗ рассказала об опасности ночных клубов. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове.

Мы никогда столько не говорили про эти заведения, как за последние дни, но они все равно становятся основным местом распространения инфекции Мария Ван Керкхове, представитель ВОЗ

Эксперт заметила во время брифинга с журналистами, что рост числа зараженных пациентов коронавируса связан с работой ночных учреждений, а также возобновлением массовы хмероприятий. Керкхове заметила, что закрытие клубов не поможет предотвратить риск заражения. Она призвала изучать места появления и распространения инфекции, а уже после этого принимать решение о приостановке работы организаций.

В ВОЗ надеются, что люди будут самостоятельно принимать осознанные решения и избегать мест скопления народа.

ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса.



Видео: World Health Organization (WHO)