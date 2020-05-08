В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса

В организации напротив опровергли версию о том, что курение защищает от инфекции.

Курение может навредить больным коронавирусной инфекцией, и версия о способности табака защитить организм от COVID-19 больше похожа на легенду. Об этом заявила на брифинге 8 мая Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Женщина прокомментировала информацию о том, что курильщики меньше заражаются новым вирусом.

Вред курения хорошо известен. Мы знаем, что миллионы людей ежегодно умирают из-за употребления табака. COVID-19 - это респираторное заболевание, а курение наносит ущерб легким. Мария ван Керкхове.

Эксперт отметила, что курильщики никак не защитят свой организм табаком. Напротив коронавирусные больные, любящие курить, рискуют болеть особенно тяжело: зачастую им необходима вентиляция легких и помещение в отделение интенсивной терапии.

Ранее в России оценили риск заражения коронавирусом дома.

Видео: World Health Organization (WHO) / YouTube