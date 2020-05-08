В ВОЗ предупредили о рисках для курильщиков из-за коронавируса

Курение может навредить больным коронавирусной инфекцией, и версия о способности табака защитить организм от COVID-19 больше похожа на легенду. Об этом заявила на брифинге 8 мая Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
Женщина прокомментировала информацию о том, что курильщики меньше заражаются новым вирусом.
Вред курения хорошо известен. Мы знаем, что миллионы людей ежегодно умирают из-за употребления табака. COVID-19 - это респираторное заболевание, а курение наносит ущерб легким.
Мария ван Керкхове.
Эксперт отметила, что курильщики никак не защитят свой организм табаком. Напротив коронавирусные больные, любящие курить, рискуют болеть особенно тяжело: зачастую им необходима вентиляция легких и помещение в отделение интенсивной терапии.
Ранее в России оценили риск заражения коронавирусом дома.
Видео: World Health Organization (WHO) / YouTube
Обсуждение ( 0 )
CEКC ЗНАKОМСTВА Бecплатнo, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюx и развoдил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://bit.vodka/dating