Вирусологи рассказали о шансах подхватить коронавирус в домашних условиях.

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов. Глава института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, что в домашних условиях заразиться инфекцией маловероятно. Он напомнил, что вирус переносится не по воздуху, а с помощью мельчайших капель воды. При их высыхании COVID-19 быстро погибает. Таким образом вне нахождения инфекции в организме носителя она крайне неустойчива.

Александр Лукашев добавил, что существует риск занести коронавирус домой из продуктового магазина.

Если человек пошел в магазин и подышал на продукты, то вируса так мало, что вероятность заражения крайне низкая прокомментировал эксперт

Специалист напомнил, что фрукты и овощи, принесенные из магазина, следует тщательно мыть. Еще один вирусолог Евгений Тимаков отметил, что дольше всего коронавирус держится на пластике и инертных металлах (включая нержавейку). риск заражения повышается у граждан с ослабленным иммунитетом.

Стали известны способы избежать заражения коронавирусом через продукты.