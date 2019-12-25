  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
Сегодня, 9:37
1505
lesjasap

В России оценили риск заражения коронавирусом дома

0 0

Вирусологи рассказали о шансах подхватить коронавирус в домашних условиях.

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов. Глава института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, что в домашних условиях заразиться инфекцией маловероятно. Он напомнил, что вирус переносится не по воздуху, а с помощью мельчайших капель воды. При их высыхании COVID-19 быстро погибает. Таким образом вне нахождения инфекции в организме носителя она крайне неустойчива.

Александр Лукашев добавил, что существует риск занести коронавирус домой из продуктового магазина.

Если человек пошел в магазин и подышал на продукты, то вируса так мало, что вероятность заражения крайне низкая

прокомментировал эксперт

Специалист напомнил, что фрукты и овощи, принесенные из магазина, следует тщательно мыть. Еще один вирусолог Евгений Тимаков отметил, что дольше всего коронавирус держится на пластике и инертных металлах (включая нержавейку). риск заражения повышается у граждан с ослабленным иммунитетом.

Стали известны способы избежать заражения коронавирусом через продукты.

Теги: коронавирус, самоизоляция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Вадим Евсеев
Сегодня 10:23

 Мощнейший Женский Возбудитель!  
Соседка ДАЛА.. благодаря.. http://loveprivate.xyz/woman   ✅ 
Добавь в напиток всего 1 капля и ей снесло башню
И она сама Траххнеет тебя Здесь http://loveprivate.xyz/woman ✅ 

_________ ___ ______________________

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии