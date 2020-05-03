Стали известны способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Вирусолог напомнил, что COVID-19 можно "подхватить" и через кишечник.

В эфире НСН академик РАН Феликс Ершов сообщил о способах того, как избежать заражения коронавирусом COVID-19 через воду и еду. Эксперт напомнил, что вирус распространяется через кишечник. В связи с этим он напомнил о важности температурной обработки, которая убивает вирусы.

Ершов обратил внимание, что нужно пить воду, очищенную кипячением или фильтрованием, мыть продукты и не употреблять залежавшиеся.

Ранее в своем Instagram-аккаунте известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский описал алгоритм действий при симптомах коронавируса. Он привел подписчику собственный пример, что бы он сделал в случае возможного заболевания COVID-19.