ВОЗ пообещала помочь сертифицировать "Спутник V"

Олег Бенеш рассказал о поддержке ВОЗ в вопросе сертификации российского препарата.

Всемирная организация здравоохранения пообещала помочь сертифицировать "Спутник V". Об этом русскоязычным журналистам на пресс-брифинге сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Олег Бенеш. По данным специалиста, сейчас вопрос находится на стадии согласования с ВОЗ, однако эксперты готовы ускорить процесс.

Напомним, что 8 января стало известно о том, что ВОЗ получит полные сведения о российской вакцине от коронавируса к концу января. С октября 2020 года организация получила 13 предложений о добавлении вакцин для включения в список препаратов, разрешенных для применения в чрезвычайных ситуациях. В том числе в перечень попали и вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, китайской Sinopharm.

Российская вакцина "Спутник V" создана разработчиками НИЦ имени Гамалеи. Она стала первой в мире, получившей регистрацию. Позже Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину - "ЭпиВакКорона". Она разрабатывалась представителями центра "Вектор".

ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19.

Видео: ВК/ВОЗ