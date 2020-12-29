ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Ханс Клюге объяснил, какой процент населения следует привить от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом во время брифинга с русскоязычными журналистами сообщил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт заметил, что необходимым условиям является вакцинация не менее 70 процентов населения во всем мире.

Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Конечно, это поэтапный процесс Ханс Клюге, директор европейского отделения ВОЗ

Специалист рассказал, что ВОЗ сохраняет позитивный настрой. Организация рассчитывает на то, что все больше вакцин от коронавируса будет зарегистрировано и сможет использоваться во время ЧС. Клюге добавил, что в настоящее время необходимо продолжать сохранять действующие эпидемиологические ограничения.

В ВОЗ оценили эффективность вакцин против COVID-19 для новых штаммов.

Видео: ВК/Всемирная организация здравоохранения