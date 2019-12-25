Эффективность противовирусного препарата против коронавируса не доказана.

ВОЗ не рекомендовала лечить больных COVID-19 ремдесивиром. Во всемирной организации здравоохранения рассказали, что противовирусный препарат не помогает пациентам с коронавирусом вне зависимости от степени тяжести их заражения. Экспертная группа уточнила, что на данный момент нет никаких доказательство того, что лекарство влияет на выздоровление или снижает необходимость в вентиляции легких пациента.

Ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения заявление ВОЗ

Сейчас ВОЗ ведет исследования по действию ремдесивира как потенциально эффективного средства лечения тяжелобольных COVID-19. До сих пор роль препарата в клинической практике остается неопределенной. Рекомендации ВОЗ основаны на обзоре фактических данных, который сравнивает эффективность нескольких препаратов для терапии коронавируса. В тестировании приняли участие более семи тысяч зараженных человек по всему миру.

В ВОЗ не исключили, что пандемия коронавируса достигла пика.

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