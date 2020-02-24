Утвержден состав сборной России по биатлону на ЧЕ в Белоруссии

Соcтав объявили в Союзе биатлонистов России.

В составе национальной сборной на чемпионат Европы в Белоруссию отправится 14 спортсменов, заявили в Союзе биатлонистов России. За мужскую команду будут выступать Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов. В составе женской команды выступят Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова.

Отметим, что ЧЕ-2020 по биатлону состоится под Минском в спортцентре "Раубичи" с 26 февраля по 1 марта. Соревнования перенесли в столицу Белоруссии из Эстонии из-за нехватки снега.

Ранее скандально для российской команды завершился чемпионат мира по биатлону в Италии. В последний день соревнования с масс-старта снялся Алекснадр Логинов, завоевавший на первенстве "золото" и "бронзу". За день до гонки у него в номере, как и у его тренера, были обыски.