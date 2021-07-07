Устроившего стрельбу в Киеве мужчину задержали

Представители закона вывели подозреваемого из дома в наручниках.

Правоохранительные органы задержали мужчину, который устроил в Киеве стрельбу. Подозреваемому удалось ранить двух человек, после чего он забаррикадировался в квартире. Инцидент зафиксирован в многоэтажном жилом здании в столичном Голосеевском районе.

Местные журналисты с телеканала "Украина 24" транслировали в социальных сетях кадры с задержанием преступника. На видео показано, что силовикам удалось вывести стрелка из помещения. Он шел с наручниками на руках. После этого спецслужбы увезли фигуранта расследования.

Очевидцы рассказали, что из квартиры, в которой заперся стрелок, валил густой дым.

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Видео: YouTube / Україна 24