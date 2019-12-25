Уровень погодной опасности в Северной столице повысили до оранжевого

Есть вероятность возникновения стихийных бедствий.

В Петербурге до 4 июля объявили оранжевый уровень погодной опасности. Он означает вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, в городе на Неве предупредили о пожарной опасности четвертого класса. Жителей попросили быть осторожными и избегать длительных прогулок под палящим солнцем.

В Петербурге погода второй день подряд бьет температурные рекорды 2011 года. Сегодня, 2 июля, столбики термометров показывали +31,8 градусов.

Ранее на Piter.tv: спасатели рассказали, какую погоду ждать в Ленобласти в начале недели.

Фото: Piter.tv