Погода в Петербурге второй день подряд бьет температурный рекорд 2011 года

Сегодня в городе воздух прогрелся до +31,8 градусов.

В Петербурге погода второй день подряд бьет температурные рекорды 2011 года. Сегодня, 2 июля, столбики термометров показывали +31,8 градусов. Об этом заявил главный синоптик региона Александр Колесов в своем tg-канале.

По словам специалиста, летом 2011 года градусники за окнами зафиксировали +31,5 градусов. В этом году воздух прогрелся сильнее.

Как утром рассказал ведущий специалист центра "Фобос", новый температурный рекорд может быть поставлен в субботу. Его прогноз сбылся.

Это новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 июля и самая высокая температура в Северной столице с начала года. Михаил Леус, синоптик из центра "Фобос"

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Фото: Piter.tv