Управляющим компаниям Выборга напомнили о подготовке к отопительному сезону

Готовность УК в Выборгском районе в среднем составляет около 70%.

В Выборге представители администрации и руководители местных управляющих компаний, а также ТСЖ обсудили подготовку к зиме. УК и ТСЖ напомнили об ответственности за обеспечение нормальной работы в отопительный сезон. Совещание провел провел заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко. Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, в среднем, готовность местных управляющих организаций к зиме составляет примерно 70%.

По отчетным сведениям, которые предоставляют управляющие компании в администрацию, общий уровень готовности в настоящее время составляет порядка 70%. Это соответствует среднестатистическим показателям, характерным прошлому году. Ряд ТСЖ и управляющих организаций демонстрирует стопроцентную готовность. В частности, ООО "Дома СТС", ООО "Выборгский маяк", ТСЖ "Калинка", ООО "УО Ответственность", ООО "АКБ-Сервис", ООО "Сток", ООО "Уютный Дом", ООО "Единство Плюс", ООО "Единство Лидер", а также другие маленькие ТСЖ, в состав которых входит 1-3 дома. Пресс-служба администрации Выборгского района

Руководителям УК и ТСЖ напомнили о необходимости получить паспорта готовности до 15 сентября. Такие правила диктует законодательство и нормативы Правительства Ленинградской области.

Чтобы жилой дом был признан подготовленным к отопительному периоду, его инженерные системы обязаны работать без сбоев. Во время подготовки к зиме проводится испытание, поверка, ремонт и наладка всех систем и устройств, которые задействованы в процессе бесперебойной подачи тепла в квартиры. Пресс-служба администрации Выборгского района

В рамках диалога участники совещания обсудили текущую ситуацию по наличию и получению паспортов готовности жилых домов.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района