Политическому деятелю было 83 года.

Умер лауреат Нобелевской премии мира ирландец Джон Хьюм. Об этом сообщили британские журналисты с телеканала Sky News со ссылкой на семью политического деятеля. Известно, что Хьюму было 83 года.

Джон Хьюм известен тем, что подписал подписал Белфастское мирное соглашение в 1998 году. Документ также называют "соглашением страстной пятницы"). Политик положил начало урегулированию конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.

Хьюм стал нобелевским лауреатом вместе с Дэвидом Тримблом в 1998 году. Он представлял социал-демократическую партию в период с 1979 по 2000 года.

Российский математик стал лауреатом Абелевской премии.

Фото: Sky News