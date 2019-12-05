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Умер лауреат Нобелевской премии мира ирландец Джон Хьюм
Сегодня, 11:44
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lesjasap

Умер лауреат Нобелевской премии мира ирландец Джон Хьюм

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Политическому деятелю было 83 года.

Умер лауреат Нобелевской премии мира ирландец Джон Хьюм. Об этом сообщили британские журналисты с телеканала Sky News со ссылкой на семью политического деятеля. Известно, что Хьюму было 83 года.

Джон Хьюм известен тем, что подписал подписал Белфастское мирное соглашение в 1998 году. Документ также называют "соглашением страстной пятницы"). Политик положил начало урегулированию конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии. 

Хьюм стал нобелевским лауреатом вместе с Дэвидом Тримблом в 1998 году. Он представлял социал-демократическую партию в период с 1979 по 2000 года.

Российский математик стал лауреатом Абелевской премии.

Фото: Sky News

Теги: джон хьюм, нобелевская премия, премия мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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