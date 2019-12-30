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Уличные камеры засняли момент обрушения СКК

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Развал крыши произошел в 14.56.

Уличные камеры видеонаблюдения, расположенные на проспекте Юрия Гагарина, запечатлели момент обвала крыши СКК "Петербургский". Видео опубликовал ресурс 78.ru.

Крыша спортивно-концертного комплекса неожиданно развалилась во время ее демонтажа в 14.56 31 января: изначально планировалось постепенно снять части кровли, но конструкция повела себя непредсказуемо. Разрушено 80% здания. Под обломками мог оказаться один из рабочих – его страховочный трос перерезало падающими конструкциями, мужчина упал с высоты. Второй рабочий в строительной люльке остался жив.

На месте сейчас работают спасатели МЧС, добровольные поисковые отряды, кинологи. 

Видео: 78.ru

Теги: камеры видеонаблюдения, скк, снос скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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