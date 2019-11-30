Украинский журналист заявил, что существование страны потеряло смысл

Он считает, что во всем виноваты украинские власти.

Украинский журналист Алексей Молчанов заявил, что существование страны потеряло смысл. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Это произошло из-за того, что все внимание украинские власти переключили на "газовую трубу". В погоне за прибылью они перестали заниматься внешней и внутренней политикой. Алексей Молчанов отметил, что после распада СССР Украине так и не удалось стать независимой страной. По его мнению, Киев сможет общаться наравне с Россией и Западом только после того, как страна станет самостоятельной и субъективной державой.

Напомним, что действующий контракт на транзит газа истекает в конце 2019 года. Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" выступили против продления контракта. Там считают, что Кремль хочет вернуть Киев на "газовую иглу".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что "Нафтогаз" столкнулся с трудностями во взыскании долга с "Газпрома".