Алексей Неижпапа напомнил, что США не предлагали свои катера больше ни одному государству.

Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI. Об этом в интервью газете "Думская" заявил главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. Контр-адмирал заметил, что американские патрульные катера являются универсальной платформой, так как их можно также использовать для высадки диверсионных групп.

Необходимо отметить, что Штаты их планировали только для себя и никому даже не предлагали — это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины Алексей Неижпапа, главнокомандующий ВМС Украины

Чиновник отметил, что патрульные катера помогут Киеву ограничить свободу действий Москвы в акватории Азовского моря. Неижпапа отметил, что море не является "лужой Российской Федерации". Военный добавил, что Россия не сможет вести себя так, как привыкла.

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией.