ВМФ России принял новый серийный патрульный катер "Раптор"

Церемония подъема Андреевского флага на катере прошла в Петербуре на заводе "Пелла".

В субботу, 14 ноября, ВМФ России принял в свой состав новый патрульный катер проекта 03160 "Раптор". Церемония подъема Андреевского флага на 17-м по счету катере прошла судостроительном заводе "Пелла" в Петербурге.

По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, "Рапторы" подтвердили свою эффективность во время их использования на флотах. Особенно оценена их скорость хода и маневренность, а также вооружение. Данные патрульные катера строят серией на заводе "Пелла" по заказу ВМФ, техника нужна для патрульной службы в акваториях назначенных морских районов. "Рапторы" предназначены для участия в поисково-спасательных операциях в районах дежурства, перехвата и задержания, доставки групп морских пехотинцев не менее 20 человек при погрузке на борт и высадке в назначенном месте. Все эти действия катеры могут выполнять в светлое и темное время суток.

"Рапторы" плавают в прибрежной зоне морей, проливах, устьях рек, свободных ото льда. Экипаж катера составляет три человека, максимальная скорость – 50 узлов.

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Фото: пресс-служба ВМФ