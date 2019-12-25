Минобороны Украины разработало доктрину ВМС

Он предполагает усиление флота страны для противодействия России.

Минобороны Украины заявило о создании доктрины военно-морских сил. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что документ предусматривает усиление флота и береговой охраны страны для противостояния РФ и выполнения обязательств перед Североатлантическим Альянсом.

Создание данной доктрины обусловлено необходимостью защиты от России со стороны моря, которая "имеет цель вернуть Украину в свою сферу влияния". Так заявил командующий ВМС страны контр-адмирал Алексей Неижпапа. По его словам будущее Украины зависит в свободном перемещении в акватории Черного моря и установлении там рамок международного права.

Сообщается, что новая доктрина подразумевает закупку и строительство новых кораблей в Украине. Неижпапа заявил, что в строй военных частей планируют ввести новейшие образцы вооружения. Среди них – ракетные комплексы "Нептун", реактивные системы залпового огня "Верба" и самоходные артиллерийские установки "Богдана".

Согласно документу, важным пунктом является развитие авиации: продление срока эксплуатации аппаратов, обновления парка новыми самолетами и вертолетами. Также ВМС страны поставили в приоритет оснащение воинских частей беспилотниками.

Ранее в Киеве заявили об отводе войск России от украинских границ.

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