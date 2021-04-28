Украина провела учения на границе с Крымом

Во время мероприятий отрабатывались действия с комплексом "Точка-У".

Вооруженные силы Украины провели учения с использованием ракетных комплексов "Точка-У" на полигоне в Херсонской области. Об этом информирует пресс-служба ВСУ.

По данным ведомства, во время учений военнослужащие Украины отработали свои навыки по свертыванию и развертыванию ракетных комплексов "Точка-У". Также сообщается, что экипажи провели ряд условных пусков по месту десантирования условного противника.

В ходе тренировки расчеты пусковых установок оттачивали слаженность своих действий, а командиры, соответственно, умело координировали все процессы. из сообщения пресс-службы объединенного командования ВСУ

В пресс-службе также отметили, что все военнослужащие, которые приняли участие в учениях, несут боевую службу на южном направлении вдоль границы с Крымом.

Ранее мы сообщали, что Украина угрожает нанести удары по российским АЭС.

Видео: Facebook / Объединенное командование ВСУ