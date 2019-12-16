МИД хочет восстанавливать движение поездов с РФ из-за пандемии коронавируса.

Украина отказалась восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заместитель главы МИД страны Василий Бондарь заявил в интервью журналистам "Укринформа".

Чиновник считает, что на данный момент транспортное сообщение с соседним государством невозможно из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавируса. Бондарь пояснил, что Киев не может "просто отгородиться рвом, построить стену и забыть о России". Он напомнил, что многие граждане Украины вынуждены ездить в РФ ради того, чтобы навещать своих родственников.

В МИД заметили, что на данный момент не планируют вводить визовый режим с РФ. Однако при пересечении границы пограничники собирают биометрические данные.

Пекин призвал США прекратить притеснять китайские СМИ.