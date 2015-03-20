В Минтрансе заявили, что РЖД делают все возможное для сдерживания роста стоимости билетов

Виталий Савельев рассказал о предоставляемых льготах для детей на поездки.

В российском министерстве по транспорту заявили о том, что в РЖД делают все возможное для сдерживания роста стоимости билетов на железнодорожные маршруты. Соответствующей информацией во время брифинга с журналистами в правительстве поделился глава профильного ведомства Виталий Савельев.

Что касается цен на билеты, то вы абсолютно правы, коллеги из РЖД сейчас делают все возможное, чтобы цены на билеты не росли. Виталий Савельев, глава Минтранса России

Чиновник объяснил, что в период школьных каникул РЖД на протяжении семи последних лет предоставляют 50% скидки детям в возрасте от 10 до 17 лет. Одновременно с этими льготами государство также предоставляет 50% субсидии для несовершеннолетних пассажиров того же возраста в течение учебного года в период с января по май, а также с сентября по декабрь.

Савельев: транспортный комплекс РФ готов к летнему сезону.

Фото и видео: Правительство России