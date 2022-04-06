Савельев: транспортный комплекс РФ готов к летнему сезону

Глава Минтранса оценил загруженность маршрутов на летний период.

Транспортный комплекс России готов к летнему туристическому сезону. Об этом журналистам во время брифинга в правительстве рассказал министр профильного ведомства Виталий Савельев. Чиновник пояснил, что на указанный период кабинет министров назначил порядка 1,3 тысячи поездов. На наиболее востребованных направлениях будет ходить до 400 новых железнодорожных составов от "РЖД". Речь идет в том числе о шест круизных маршрутах, 18 турмаршрутах: Выборг, Петрозаводск, Псков, Ярославль, Свияжск, Нижний Новгород и по городам Северного Кавказа.

Глава Минтранса России подчеркнул, что отечественный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" обеспечит 121 поезд по 10 направлениям Крыма. В регион можно будет отправиться не только из Москвы, но также из Петербурга и Ростова-на-Дону. Для российской железной дороги пиковая нагрузка придется на майские праздники. на данный период продано более 315 тысяч билетов.

При высокой нагрузке будем добавлять вагоны. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Минтранс РФ рассказал о сезонном открытии навигации по рекам и морям.





Фото и видео: Правительство России