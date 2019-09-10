В субботу, 7 сентября, Москва и Киев обменялись заключенными по формуле "35 на 35".

Украина хочет вернуть еще 113 граждан, удерживаемых на территории России. Об этом пишет издание ФБА "Экономика Сегодня", ссылаясь на слова уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

В субботу, 7 сентября, Москва и Киев обменялись заключенными по формуле "35 на 35". Это стало самым крупным обменом с 2014 года. С российской стороны за сделкой следил зампред правительства Дмитрий Козак. Украинскую сторону представлял помощник президента Андрей Ермак.

Денисова отметила, что Владимир Зеленский хочет продолжить начатое. Еще один обмен заключенными может состояться до конца 2019 года.

Ранее Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма.

Видео: Youtube/ ТСН, AFP news agency, Garnet International Media Group