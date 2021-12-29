Уехавший из Украины бизнесмен Ринат Ахметов вернется в Мариуполь после критики Зеленского

Предприниматель вернется на территорию страны 16 февраля.

Уехавший из Украины предприниматель Ринат Ахметов вернется в Мариуполь. Об этом в интервью "Интерфакс-Украины" сообщила пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова.

По ее словам, Ахметов прибудет в Мариуполь 16 февраля.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к нации призвал выехавших за границу депутатов и бизнесменов в течение суток вернуться на территорию страны. По мнению главы государства, представители власти должны своим примером подавать пример народу к единству.

Ранее на Украине объяснили, что сделал бы Зеленский при реальном "нападении".

Фото: скриншот Youtube / Україна 24