Глава Украины считает, что следует сохранять спокойствие и подавать пример гражданам.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал выехавших за границу депутатов в течение 24 часов вернуться на Украину. Об этом глава государства упомянул в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях. Он обратился к представителям Верховной Рады.

И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда кого-то из своих родных привезли…Они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик не стал уточнять, депутаты каких именно партий покинули страну. Владимир Зеленский добавил только, что власти страны, включая парламент, должны своим примером подавать сигналы народу к единству. Глава Украины напомнил нации о том, что его семья остается на месте. По мнению президента, из страны не следовало уезжать и предпринимателям и олигархам. Однако на эту ситуацию он, как глава страны, повлиять не может.

Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский добавил, что имеет в виду не простых айтишников, а людей, которые связаны с серьезным индустриальным бизнесом, которые участвовали в приватизации внутри Украины.

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины.

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