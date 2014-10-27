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Учения ограничат движение самолетов в Петербурге
Сегодня, 19:23
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TretyakovaS
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Учения ограничат движение самолетов в Петербурге

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Накануне стало известно, что в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017" полет частных рейсов с 15 часов 18 сентября до 24 часов со среды на четверг будет ограничен.

Как сообщает "Фонтанка", российско-белорусские учения "Запад-2017" станут причиной ограничения полета частных рейсов с 15 часов 18 сентября до 24 часов со среды на четверг.

Пассажирские рейсы ограничения не коснутся, но из-за полетов самолетов под управлением летного отряда "Россия" могут быть задержки в расписании.

Теги: новости петербурга , новости спб , рейсы петербург
Категории: Новости СПб

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