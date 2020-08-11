Жители региона переосмыслили привычные слова из-за затянувшегося военного конфликта.

Ученые зафиксировали появление "языка войны" у жителей Донбасса. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на информацию. полученную от старшего научного сотрудника ЮНЦ РАН Татьяну Власкину. Эксперт объяснила, что население региона переосмыслило привычные слова и выражния. Сейчас жители Донбасса сформировали особый сленг, характерный исключительно для них.

Отметим, что ученые исследуют языковые особенности жителей Донбасса с 2018 года. Специалисты ЮНЦ изучают письменные источники, речь, информацию с местных сайтов и сообщения в социальных сетях.

Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему Татьяна Власкина, старший научный сотрудник ЮНЦ РАН

В виде примера Власкина привела такие слова как "располага" (расположение части), "будильник "(ранний обстрел), "сапог" (снаряд для противотанкового гранатомета) и другие. Они прочно вошли в обиход населения Донбасса. Также жители употребляют в речи слова-звукоподражания, такие как "гуп" (разрыв снаряда на земле), "бах" (разрыв снаряда в воздухе"). В регионе популярны метафоричные выражения: "ковры выбивают" и "упал грузовик с кирпичом". В первом случае речь идет о частой стрельбе из миномета, во втором - о мощном одиночном взрыве.

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Видео: YT / Ze! Life