Сотрудники ВШЭ проанализировали алгоритм поиска предметов.

Ученые выяснили, как работает визуальный поиск в мозге человека. Представители НИУ ВШЭ опубликовали материал Journal of Vision. Авторы статьи рассказали, что поиск необходимого предмета проводится одновременно с использованием всех отличительных черт, а не при последовательной обработке данных, как предполагали нейрофизиологи ранее.

Мы продемонстрировали, что поиск по сочетанию признаков работает одинаково эффективно вне зависимости от легкости группировки элементов. Это возможно благодаря построению карты приоритета внимания, анализирующей несколько признаков параллельно Владислав Хвостов, младший научный сотрудник ВШЭ

Эксперты уточнили, что давно исследуют алгоритмы работы поиска и обнаружения опасных или полезных объектов мозгом млекопитающих. Вопрос интересен с точки зрения того, как процесс менялся в ходе эволюции. Подобные системы в дальнейшем можно будет использовать для создания систем компьютерного зрения. Уже сейчас установлено, что людям проще искать сгруппированные предметы по определенным признакам или категориям.

Больные избавились от звона в ушах благодаря приложенным к языку разрядам.

Фото: Pixabay.com