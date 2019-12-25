Катаклизм может произойти в штате в следующие 40 лет.

Ученые спрогнозировали "мегашторм" в Калифорнии. Об этом журналистам телеканала ABC сообщил а сейсмолог Геологической службы США Люси Джонс. По словам эксперта, штату предсказывают масштабное стихийное бедствие, которое может привести к более серьезным последствиям, чем обычные лесные пожары и землетрясения.

В настоящее время ученые боятся, что в Калифорнии повторится катаклизм зимы 1861-1862 годов. Климатолог из университета в Лос-Анджелесе Дэниел Суэйн рассказал, что дожди шли на протяжении нескольких недель. Затопленными оказались значительные части долины в центре штата. В результате образовалось внутреннее море с длиной в 241 км и шириной около 64 км. Около четверти всех домов Калифорнии оказалась затоплена. Власти штата были вынуждены перенести столицу Калифорнии из Сакраменто.

Суэйн объяснил, что "мегаштормы" происходят примерно раз в 200 лет. Это означает, что следующий такой катаклизм может произойти в любой момент в следующие 40 лет.

Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии.

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