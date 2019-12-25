Один человек погиб в результате стрельбы в Калифорнии

Еще один человек тяжело ранен.

Один человек погиб в результате стрельбы в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN. По данным американского СМИ, еще один человек получил серьезные ранения. Инцидент произошел вечером 27 ноября в одном из торговых центров.

Представитель полиции Сакраменто Карл Чан заявил, что по прибытии сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух раненых людей. Один из пострадавших скончался в больнице, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый стрелок скрылся с места событий. Его разыскивает полиция. Изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения.

В twitter-аккаунте полиции города говорится о том, что сейчас угрозы для населения нет. На время проведения расследования представители закона остаются на месте стрельбы.

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Фото: Pixabay.com