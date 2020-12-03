Ранее похожие объекты замечали в Румынии и пустыне штата Юта.

Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии. Об этом рассказали журналисты из местной газеты The Atascadero News. В СМИ уточнили, что объект установлен на вершине горы пайн в городе Атаскадеро. Его нашли 2 декабря.

Трехсторонний продолговатый объект предположительно изготовлен из нержавеющей стали. В высоту монолит достигает трех метров, в ширину - около 46 сантиметров, масса - около 90 килограммов. Углы объекта закреплены при помощи заклепок, скрепляющих боковые панели. Как и в предыдущих случаях неизвестно, кто автор монолита, а также как именно объект оказался на горе.

Напомним, что аналогичный монолит обнаружился 30 ноября в Румынии. Ранее подобное сооружение очевидцы заметили в пустыне штата Юта в США.

Один человек погиб в результате стрельбы в Калифорнии.

Видео: YouTube / UFO GOD - Monolith Week ?