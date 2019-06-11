Ученые рассказали об опасности длительного перелета

Ученые из бразильского Федерального университета Минас-Жерайс рассказали об опасности длительного перелета. Одним из самых негативных последствий долгого нахождения в салоне самолета является гиподинамия. Об этом пишут "РИА Новости".
Уточняется, что если сидеть больше трех часов, то сосуды и артерии пережимаются, и нарушается кровоток. Это приводит к застою лимфы с дальнейшим отеком ног. Более того, гиподинамия вызывает тромбофлебит — воспаление стенок вен, из-за которого образуются тромбы. Наибольшему риску подвержены пассажиры эконом-класса.
Чтобы избежать развития серьезного заболевания, рекомендуется надевать во время полета компрессионные чулки, а также регулярно прогуливаться по салону и пить больше воды. Ученые утверждают, что тромбофлебит может развиться и спустя несколько недель после рейса.
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Видео: YouTube / sibtupolev
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