Ученые рассказали об опасности длительного перелета

Долгое нахождение в салоне самолета приводит к гиподинамии.

Ученые из бразильского Федерального университета Минас-Жерайс рассказали об опасности длительного перелета. Одним из самых негативных последствий долгого нахождения в салоне самолета является гиподинамия. Об этом пишут "РИА Новости".

Уточняется, что если сидеть больше трех часов, то сосуды и артерии пережимаются, и нарушается кровоток. Это приводит к застою лимфы с дальнейшим отеком ног. Более того, гиподинамия вызывает тромбофлебит — воспаление стенок вен, из-за которого образуются тромбы. Наибольшему риску подвержены пассажиры эконом-класса.

Чтобы избежать развития серьезного заболевания, рекомендуется надевать во время полета компрессионные чулки, а также регулярно прогуливаться по салону и пить больше воды. Ученые утверждают, что тромбофлебит может развиться и спустя несколько недель после рейса.

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Видео: YouTube / sibtupolev